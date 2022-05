Calciomercato, colpo in Premier League: “Firmerà con la Roma”

Calciomercato Roma, aumentano sempre di più le voci relative a quelle che saranno le prossime mosse di Pinto durante la prossima campagna acquisti.

Il gm, con solita onestà e lucidità, aveva la scorsa settimana promesso di voler rinforzare la squadra, chiedendo ai giallorossi di avere fiducia nei suoi confronti e di quella società che con l’ingaggio di Mourinho, a sua detta, hanno evidenziato la grande volontà di vincere e portare i giallorossi sempre più in alto.

La scorsa campagna acquisti, giusto ricordarlo, non fu certo da dieci in pagella, come evidenziato da alcuni approdi rivelatisi poi nel corso della stagione meno felici del previsto. I mesi estivi del 2021, però, vennero contraddistinti anche dal susseguirsi di tutta una serie di imprevisti cui a Trigoria riuscirono a far fronte con una spiccata intelligenza e celerità. Basti pensare ai tempi e alle modalità con le quali è stato convinto Tammy Abraham dopo l’addio di Dzeko ma anche l’approdo (meno fulmineo, questo va detto) di un alter-ego di Leonardo Spinazzola, il cui infortunio aveva influenzato non poco la strada tracciata dalla dirigenza per rinforzare il primo scacchiere da consegnare a Mou.

Quest’ultimo ha nell’appena conclusa stagione trovato delle certezze e una discreta quadratura, perfettamente chiosata con una vittoria mancante da troppo tempo e che ha dimostrato come il nome di José sia una garanzia. Con lui in panchina si vince, lo dimostrano tutte le sue esperienze, eccezion fatta per quella con il Tottenham. Presupposto fondamentale è però il supporto e la collaborazione con la società e non è un caso che il suo post Instagram e le sue dichiarazioni a Tirana richiamassero proprio a quella che era la sua fiducia nell’onestà dei Friedkin.

Calciomercato Roma, colpo in Premier League e annuncio

I texani sanno bene di dover lavorare per consegnare allo Special una rosa ancor più degna del suo nome e, fin qui, stanno diffondendosi con sempre maggior vigore i nomi che potenzialmente potrebbero arrivare nella Capitale nel prossimo futuro. Tra i vari, secondo “La Gazzetta dello Sport“, ci sarebbe anche quello di Wan Bissaka. Il laterale del Manchester United è reduce da una stagione statisticamente meno felice di quelle precedenti.

Le 26 presenze dimostrano però come sia un giocatore affidabile, gradito e conosciuto da Mourinho e che vanta doti offensive oltre che capacità difensiva. Alla voce “Terzini” figura proprio il nome di Aaron, accompagnato però da diverse alternative. I Red Devils lo valutano infatti 30 milioni di euro, complice un contratto in scadenza nel 2024 e con un’opzione per eventuale prolungamento annuale.

A Trigoria vorrebbero strappare il “Sì” sulla base del prestito con diritto di riscatto. Resta uno scenario non facilissimo ma a corroborare la tesi di un possibile approdo alla corte di Mourinho dell’ex Crystal Palace è stato l’annuncio a Football Insider. “Penso che firmerà con la Roma. Ha una mentalità difensiva e si troverebbe bene in Italia. Non penso vada in un top club di Premier anche perché Conte sta cercando un terzino con spiccate doti offensive”. Parola di Noel Whelan.