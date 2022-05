Calciomercato Roma, Zaniolo tra rinnovo e Milan: i soldi in ballo

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti relativi ad uno dei giocatori che catturerà le attenzioni principali nelle prossime settimane.

Ci riferiamo a quel Nicolò Zaniolo, arrivato nella Capitale tre anni fa dall’Inter, coinvolto in quell’operazione Nainggolan che sorprese e scontentò non pochi romanisti, il cui rapporto con Monchi sarebbe peggiorato poi da lì a poco. Come emerso anche da una recente foto da lui postata sui social, Nicolò è arrivato da adolescente ed è divenuto pian piano uomogiovane adulto.

L’acme della sua esperienza in giallorosso fin qui è stata toccata mercoledì scorso in quel di Tirana, grazie a quella vittoria in Conference League arrivata con un suo gol. Quest’ultimo ha permesso di chiosare velocemente una stagione non proprio felicissima a livello personale e sulla quale gravavano tante attese in seguito al tempo atteso per il suo rientro.

Il doppio infortunio e le difficoltà legate al familiarizzare nuovamente con il campo giustificano una stagione dal bottino molto magro che non cancella però l’importanza e la potenzialità di un giocatore che può ancora crescere tanto e intorno al quale nella Capitale sono sempre state maturate diverse posizioni a riguardo.

Calciomercato Roma, Zaniolo tra permanenza e Milan

La vittoria europea potrebbe aver consolidato un rapporto che per alcune parentesi era stato abbastanza complicato, soprattutto nei non pochi momenti in cui Nicolò sia risultato affascinato dalle avances giuntegli dalla Juventus o altre squadre interessate alla sua situazione. I contenuti social, il coinvolgimento su quel pullman che aveva causato lo scorso giovedì la saturazione di Roma e il su citato gol, potrebbero però aver cambiato qualcosa.

Attualmente a Trigoria c’è la volontà di trattenere l’ex Inter, il cui contratto è in scadenza nel 2024. Secondo La Repubblica, Pinto avrebbe intenzione di proporgli un rinnovo fino al 2027 da 3.5 milioni di euro annui. Non è però ancora tempo di sbilanciarsi e comprendere se il trequartista di Massa potrà definirsi soddisfatto. Ecco, dunque, che spunta nuovamente l’ingerenza del Milan che, fresco di scudetto e in attesa di novità sul fronte societario, ha da tempo individuato in Zaniolo l’ideale rinforzo per l’attacco di Pioli. Almeno i 40 milioni da sborsare nelle casse giallorosse.