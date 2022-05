Calciomercato Roma, colpo Wan-Bissaka: il responso dei bookmaker

La Roma è tornata finalmente a vincere un trofeo, ma ora è vietato accontentarsi. Il progetto triennale di José Mourinho è partito nel migliore dei modi con subito un trofeo messo in bacheca ma per alzare l’asticella serviranno tanti innesti nel corso del calciomercato estivo. Una casella da riempire nel migliore dei modi è senza dubbio quella del vice-Karsdorp. Maitland-Niles dopo il prestito tornerà all’Arsenal, servirà trovare finalmente un calciatore in grado di alternarsi all’olandese senza farne pesare l’assenza.

