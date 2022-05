Calciomercato Roma, tutto fatto: il rinnovo è ufficiale

Calciomercato Roma, tutto fatto: dopo la splendida stagione il rinnovo adesso è ufficiale. Ha firmato fino al 30 giugno del 2023

Il rinnovo è ufficiale, così com’è stato pubblicato dalla Roma. Andressa Alves, che era in scadenza, ha firmato per un’altra stagione. Accordo fino al 30 giugno del 2023 per la brasiliana che il prossimo anno quindi continuerà a giocare alla corte di Alessandro Spugna. La squadra femminile giallorossa ha chiuso la stagione al secondo posto in classifica alle spalle della Juventus, conquistando così l’accesso ai preliminari della prossima Champions League. Una stagione che nonostante la delusione finale della sconfitta in Coppa Italia, rimarrà storica.

“Sono molto felice di giocare un’altra stagione con la Roma in un club che in questi anni ho imparato ad amare e che ha una tifoseria calorosissima” ha detto la brasiliana ai canali ufficiali del club. Insomma, si comincia a delineare l’ossatura per la prossima stagione. Inoltre, nelle prossime settimane, dovrebbe anche essere ufficializzato un altro rinnovo, quello di Manuela Giugliano. Anche per lei è tutto pronto: firma in questo caso fino al 2025.

Calciomercato Roma, la pista Giacinti

Così come successo nello scorso mese di gennaio torna la pista Giacinti. L’attaccante di proprietà del Milan – contratto fino al 2024 – che ha chiuso la stagione alla Fiorentina in prestito, secondo alcuni rumors non avrebbe trovato un accordo per rimanere in rossonero. Il rapporto con Ganz non è mai decollato come si sperava e la conferma del tecnico appare dietro l’angolo. In questo modo normale che non ci possa essere un futuro per lei dentro la società che oggi ha cambiato proprietà, ed è rispuntata la pista giallorossa.

Al momento nessun contatto c’è stato tra le parti, ma non è escluso che se ne possa riparlare in futuro, soprattutto se Giacinti dovesse definitivamente rompere con le rossonere.