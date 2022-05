Calciomercato Roma, acquisto UFFICIALE: la Juve si allontana

Calciomercato Roma, è arrivato in queste ore l’annuncio ufficiale relativo al suo acquisto. E intanto, la Juventus si allontana sempre di più.

Il mese di giugno è ormai alle porte, così come quella campagna acquisti destinata ad avere un impatto di tutt’altro che trascurabile importanza in casa giallorossa e non solo. Dopo i festeggiamenti della scorsa settimana, diversi giocatori hanno raggiunto la Nazionale, mentre per altri è iniziato un riposo che proseguirà più o meno fino a luglio.

Tutt’altro che congedate, invece, le responsabilità di dirigenti e società, per i quali inizia ora uno dei periodi più delicati e importanti, finalizzato a quella che sarà la preparazione della prossima stagione e la costruzione della Roma che verrà. Già dopo la vittoria a Tirana, Mourinho aveva lasciato intendere come non fosse assolutamente giunto il momento di cullarsi sugli allori, ponendo con grande mentalità il momento della vittoria europea come una grande base di partenza e non come l’approdo di un progetto iniziato da poco più di un anno.

Complice l’upgrade in campionato rispetto alla stagione passata e il cammino europeo, Tiago Pinto potrà disporre di maggiore libertà economica, seppur limitatamente a delle finanze di un club ancora basato sull’autosostentamento e nemmeno quest’anno in grado di disporre degli introiti Champions.

Calciomercato Roma, acquisto ufficiale del Cagliari di Bellanova: la Juve indietreggia

Servirà, dunque, trovare il giusto compromesso tra l’anelito al miglioramento e il rispetto delle non elevatissime possibilità dei Friedkin. Ciò non deve però lasciar credere che la Roma si distinguerà per una campagna acquisti anonima. Al netto delle difficoltà, la società texana cercò nei limiti del possibile di accontentare Mourinho già lo scorso anno e le stesse parole di Pinto nella sera della vittoria lasciavano intendere come ci sia da parte del club tutta la volontà di continuare a crescere, come dimostrato dalla coraggiosa ed emblematica scelta del mister in primavera 2021.

Restando al presente e con uno sguardo al futuro, non passi inosservato l’annuncio del Cagliari che in queste ore comunicato l’acquisto definitivo di Manuel Bellanova. Il terzino è reduce da una buona stagione in Sardegna, non bastata però ad evitare un’inizialmente inattesa retrocessione. In inverno, il classe 2000 era stato accostato anche ai giallorossi ma la società maggiormente interessata figurava essere la Juventus. Secondo la penna de “La Gazzetta dello Sport”, Giovanni Albanese, la trattativa della Vecchia Signora per il suo ingaggio si sarebbe raffreddata. Vedremo nei prossimi giorni se ci sarà qualche aggiornamento sul fronte Roma.

Di seguito, intanto, il comunicato dei rossoblù. “Il Cagliari Calcio comunica di aver esercitato l’opzione di riscatto per l’acquisto a titolo definitivo dal Bordeaux del diritto alle prestazioni sportive di Raoul Bellanova fino al 30 giugno 2026″.