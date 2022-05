Calciomercato Roma, centrocampista da 70 milioni per Mourinho

Calciomercato Roma, spunta un altro interesse in casa giallorossa per rimpolpare la rosa di Mourinho. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Molti giallorossi possono finalmente godersi le attese e meritate vacanze, al termine di una stagione di certo non poco ricca di delusioni e passi falsi ma conclusasi con una vittoria europea in grado di far passare in secondo piano le asperità vissute all’ombra del Colosseo soprattutto nella prima parte di stagione.

La vittoria della Conference League non dovrà però comunque celare le tante defezioni di uno scacchiere che necessiterà di non poche migliorie e che, come ammesso dallo stesso Mourinho, non dovrà adesso adagiarsi su un trionfo sì importante ma al contempo rappresentante, nell’ottica vincente dello Special One, l’ennesimo mattone di una costruzione che è ancora alle sue primissime fasi.

Detto in altro modo, Mou non intende assolutamente accontentarsi e ha già lasciato intendere di aspettarsi diverse operazioni in entrata per guardare ad un futuro non troppo lontano e destinato a dover essere incentrato sulla riduzione di un gap rispetto alle primissime della classe risultato troppo importante in questo primo anno giallorosso del mister portoghese.

Calciomercato Roma, interesse per Matheus Lima: doppio ostacolo

Il commento sotto il post di Tammy Abraham e le dichiarazioni cui più volte abbiamo alluso e arrivate negli istanti immediatamente successivi alla vittoria Uefa hanno rappresentato anche una sorta di messaggio al connazionale Pinto e all’onesta proprietà dei Friedkin. Da questi, ora, in molti si aspettano i passi decisivi per una proiezione a livelli ancora più alti.

I nomi monitorati sono tanti e, come accaduto già lo scorso anno, le priorità sembrano interessare principalmente la zona centrale di campo. Dopo la telenovela Xhaka, Mou ha dovuto rinunciare all’attesissimo mediano per una stagione intera ma ha già lasciato intendere di non voler accettare uno scenario del genere anche per il prossimo campionato. I profili monitorati sono diversi e molti di questi rispondono all’identikit del giocatore europeo esperto e qualitativo ma non si sottovalutino le ultime notizie giunte dalla Spagna.

Secondo il portale AS, anche i giallorossi figurerebbero tra le non poche interessate al centrocampista delle giovanili del Santos, Matheus Lima. Pinto sarebbe in pole position e avrebbe in lui individuato il rinforzo ideale in prospettiva ma la fitta concorrenza in Spagna e la sua situazione contrattuale rendono lo scenario tutt’altro che semplice. Su di lui grava infatti una clausola da 70 milioni di euro, inserita dopo l’ultimo rinnovo contrattuale che lo lega al club brasiliano fino al 2025.