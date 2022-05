Calciomercato Roma, nuovo regista dalla Germania: “Pinto c’è”

Calciomercato Roma, un’occasione a prezzo relativamente ridotto dalla Germania: ritorno di fiamma Pinto. Ecco la rivelazione Sky.

Quali saranno i prossimi acquisti della Roma? Difficile dirlo a pochi giorni dall’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, anche se di certo le idee e i sondaggi non mancano. Mourinho ha esternato a più riprese il desiderio di poter contare su qualche innesto in grado di imprimere una svolta ad una compagine che, comunque, nella seconda parte di stagione ha dimostrato enormi miglioramenti, in tutti i reparti.

Merito dei goal di Abraham, ma non solo. La crescita collettiva ha riguardato anche e soprattutto il centrocampo, reparto puntellato a gennaio con l’acquisto di un calciatore d’esperienza come Sergio Oliveira. Ma proprio la mediana, che salvo clamorosi colpi di scena sarà orfana di Mkhitaryan, ormai destinato all’Inter, ha visto la crescita esponenziale di Bryan Cristante, altro calciatore il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Indipendentemente dalla posizione dell’ex Atalanta – seguito da Milan e Juventus – la volontà del GM sarebbe quella di associare ad un profilo “fisico” per la mediana, dalle spiccate doti in fase di rottura di gioco, anche un play dai piedi buoni. Donde i rinomati contatti con Frattesi, ma non solo.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per Roca: dalla Germania ne sono sicuri

Stando a quanto trapela dalla Germania, e più nello specifico da Sky Sport.de, la Roma non avrebbe smesso di seguire Marc Roca, attualmente in forza al Bayern Monaco. Accostato negli ultimi giorni anche all’Eintracht Francoforte, il classe ’96 – che in questa stagione ha collezionato soltanto 13 presenze, per un totale di 455 minuti di gioco, sta valutando seriamente la possibilità di cambiare aria, consapevole che il minutaglie in Baviera, con Goretzka e Kimmich titolari, potrebbe essere risicato anche la prossima stagione. Già accostato ai giallorossi lo scorso inverno, non è escluso che Pinto colga al balzo l’occasione per assicurare a Mou un profilo futuribile, ma in grado di dare il proprio contributo sin nell’immediato.