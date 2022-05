Calciomercato Roma, la decisione di Pinto su Zaniolo: via solo così

Calciomercato Roma, arriva la decisione di Pinto su Zaniolo: l’attaccante andrà via solamente in questo modo

Ieri Nicolò Zaniolo ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema alla caviglia. E quindi è ufficialmente in vacanza. Ma da qui alle prossime settimane sarà sicuramente al centro delle trattative di mercato. Il futuro rimane in bilico, anche perché ancora non ci sono stati incontri per quel contratto in scadenza nel 2024 che comunque la Roma vorrebbe anche rinnovare. Sotto questo aspetto vedremo quale piega prenderà la trattativa, ma intanto, secondo quanto riportato da Repubblica questa mattina, Tiago Pinto avrebbe preso una decisione. Nicolò andrà via solamente in questo modo.

Nessuna contropartita tecnica accettata (ma questo già si sapeva da un pezzo), e nemmeno la possibilità di scendere sotto quella cifra che il general manager portoghese avrebbe fissato in 60 milioni di euro. Verranno praticamente rispedite al mittente tutte le offerte inferiori. Zaniolo è un patrimonio della società giallorossa e la Roma, qualora dovesse decidere di cederlo, vuole guadagnarci. Soprattutto per il finale di stagione dell’attaccante, l’eroe di Tirana.

Calciomercato Roma, Mou blinda Cristante

Nel frattempo arriva anche un’altra decisione dello Special One: il tecnico vuole blindare Bryan Cristante, il centrocampista, anche lui in scadenza nel 2024, viene considerato alla pari di Abraham un pilastro della prossima Roma. Già qualche club si è mosso, tipo Juventus e Milan, e il tempo stringe spiega ancora il quotidiano, ma non ci sono dubbi che anche lui voglia rimanere in giallorosso. Un accordo quindi si potrebbe trovare per un prolungamento e un ritocco dell’ingaggio, così da far rimanere tranquillo l’allenatore portoghese che adesso è in vacanza e sicuramente non si aspetta di ricevere delle notizie negative sotto questo aspetto. Le grandi manovre in casa giallorossa sono iniziate. Aspettando anche delle notizie da quello che è l’incontro che dovrebbe tenersi con Mkhitaryan nelle prossime ore.