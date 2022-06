Calciomercato Roma, l’accordo taglia fuori Pinto: 46 milioni

Calciomercato Roma, dalla Francia la clamorosa indiscrezione: accordo trovato per uan cifra complessiva di 46 milioni di euro.

Nella stagione conclusasi in trionfo per la Roma, Tammy Abraham è stato indubbiamente un fattore, catalizzando la maggior parte delle azioni offensive giallorosse grazie alla fisicità e all’imprevedibilità che hanno reso l’ex bomber del Chelsea una delle più dolci sorprese dello scorso campionato. Tuttavia, è chiaro che – alla luce dello scarso utilizzato dei cosiddetti comprimari – Pinto debba puntellare il reparto offensivo, per regalare allo Special One un ventaglio di alternative più importanti.

Una “spalla” di Abraham vera e propria non c’è. Sondato Dybala – per il quale, però, l’Inter sembra aver compiuto passi in avanti concreti – attenzionato Guedes, che alcune fonti dalla Spagna accostano con sempre maggiore insistenza ai colori giallorossi, uno dei nomi finiti sull’agenda del GM era sicuramente Hugo Ekitike, giovane rivelazione della Ligue 1. Il classe ‘2002, autore di una stagione oltre le più rosee aspettative in forza allo Stage Reims, ha catalizzato indubbiamente l’attenzione di molti addetti ai lavori, in particolar modo in Premier League.

Calciomercato Roma, sprint del Newcastle per Ekitike: accordo per 46 milioni

Stando a quanto riferito da footmercato.net, infatti, il Newcastle avrebbe raggiunto un accordo di massima con il Reims per l’acquisto a titolo definitivo di Ekitike. Operazione molto onerosa, che si dovrebbe concretizzare per una cifra vicina ai 46 milioni di euro. Più nello specifico: 36 milioni di parte fissa, a cui eventualmente aggiungere 10 milioni di bonus variabili, facilmente raggiungibili. Insomma, i Magpies hanno messo la freccia e superato la folta concorrenza internazionale. A quelle cifre, la Roma è costretta a tirare i remi in barca: salvo clamorosi colpi di scena, dunque, il futuro di Ekitike si “tingerà” di bianconero.