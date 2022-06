Calciomercato, addio Roma: decisiva la volontà del giocatore

Calciomercato estivo in cui la Roma lavora sia in entrata che in uscita. Valigie pronte e addio alla capitale: volontà precisa del giocatore

Tanti gli aspetti su cui concentrarsi nel prossimo calciomercato estivo che aprirà ufficialmente a luglio, ma che già sta entrando nel vivo. La Roma prima ancora di procedere con i colpi in entrata per rinforzare la rosa di Mourinho, dovrà pensare anche alle uscite e ai relativi prestiti con riscatto o meno.

Sono diversi infatti i calciatori di proprietà giallorossa che nell’ultima stagione sono stati ceduti in prestito e che potrebbero essere riscattati o meno dalle società in cui hanno militato. Uno di questi sembrerebbe aver già deciso quale sarà il futuro. Manca solo il pagamento del riscatto.

Calciomercato Roma, Florenzi ha deciso: vuole restare al Milan

Che il futuro di Alessandro Florenzi non fosse più alla Roma in qualche modo lo si era capito da tempo. Prima il prestito al PSG, poi quello al Valencia e alla fine quello al Milan, dove si è laureato campione d’Italia. Tra Florenzi e la Roma ormai qualcosa si è rotto e anche la volontà del calciatore ormai sembrerebbe chiara.

Infatti, come riportato da ‘Tuttosport’, il giocatore avrebbe già fatto intendere che rimarrà al Milan. Per rendere ufficiale il suo passaggio definitivo in rossonero però la società milanista dovrà versare 4,5 milioni di euro nelle casse della Roma, come stabilito al momento del prestito lo scorso anno. Dunque sembrerebbe essere solo questione di tempo e poi Alessandro Florenzi dirà definitivamente e ufficialmente addio ai colori giallorossi per trasferirsi al Milan.