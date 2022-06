Calciomercato Roma, sostituto già trovato: Sarri trema

Calciomercato Roma, il sostituto sarebbe già stato trovato. Anche i giallorossi sul jolly offensivo. Sarri trema

Il sostituto in Francia lo avrebbero già trovato. E allora anche la Roma, secondo quanto riportato dal portale francese le10sport.com lo avrebbe messo nel mirino. Anche perché, il Rennes, è quasi sicuro di perderlo. Tanto sicuro che avrebbe messo nel mirino Lacazette come sostituto. Insomma, Pinto studia la mossa giusta per riuscire nel colpaccio.

Parliamo di Benjamin Bourigeaud jolly offensivo del Rennes che in questa stagione ha messo a referto 11 gol e 13 assist. Qualità tecniche importanti, grande spirito di sacrificio, e soprattutto vede la porta come pochi. Nasce come mezzala, ma nell’ultima annata il tecnico del Rennes lo ha impiegato sia come esterno d’attacco nel 4-3-3, sia come riferimento alle spalle dell’unica punta centrale nel 4-2-3-1.Insomma, un uomo che Mouirnho potrebbe utilizzare molto l’anno prossimo.

Calciomercato Roma, Sarri trema

Su di lui, secondo il sito transalpino, oltre la Roma ci sarebbero anche Lazio e Napoli. Alla Lazio, il giocatore francese, era stato accostato anche due stagioni fa. Poi Lotito non lo prese e adesso è definitivamente esploso in questo campionato andato in archivio. Ventotto anni, contratto in scadenza nel 2023, la situazione attorno a Bourigeaud potrebbe prendere una piega decisiva nello spazio di poco tempo. Il costo del cartellino non è esorbitante: si parla di una ventina di milioni di euro che ovviamente potrebbero essere di meno visto che l’accordo con il Renne non è poi così lontano dalla sua scadenza.

Insomma, Pinto sta cercando in tutti i modi di mettere il bastone tra le ruote a Sarri che lo avrebbe voluto alla Lazio. Si guarda in questo caso allo stesso obiettivo. Servirebbe comunque un’accelerazione nella possibile trattativa, senza dimenticare che anche Spalletti lo ha messo nel mirino. Vedremo.