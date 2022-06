Calciomercato Roma, il pokerissimo per volare: la lista di Mourinho

José Mourinho ha carta bianca. A maggior ragione dopo il trionfo in Conference League, la società giallorossa è pronta ad accontentare le sue richieste per portare la Roma ancora più in alto. Nonostante la tentazione di tornare al 4-2-3-1, la vittoria di Tirana, le prestazioni di Smalling e il ritorno di Spinazzola fanno pensare a una conferma del modulo che nella stagione appena conclusa ha dato soddisfazioni soprattutto in campo europeo.

