Calciomercato Roma, accordo a un passo: vola in Premier League

Calciomercato Roma, l’accordo è davvero a un passo: il giocatore vola in Premier League. Trattativa in corso sulla via della chiusura

Accordo a un passo. La trattativa è in una fase avanzata e non ci dovrebbero ormai essere problemi nel portarla a termine. A confermare il tutto ci pensa Fabrizio Romano, che con un tweet ha svelato qual è la situazione attorno al portiere di proprietà della Roma Olsen, in prestito all’Aston Villa, e che in Premier League dovrebbe rimanere anche nelle prossime stagioni.

Insomma, gli inglesi secondo quanto riportato dal giornalista si starebbero avvicinando a quell’accordo che potrebbe mettere la parola fine in maniera definitiva all’esperienza dell’estremo difensore svedese in maglia giallorossa: nel momento del prestito l’accordo prevedeva un riscatto fissato a 3,5 milioni di euro. Magari i Villans cercheranno qualche sconto, ma in ogni caso l’affare si chiuderà senza nessun tipo di problema. La volontà del club inglese è quella di trattenerlo.

Calciomercato Roma, Olsen in Premier League

Romano spiega inoltre che in tempi brevi dovrebbe essere trovata una soluzione definitiva alla questione. Così Pinto potrebbe anche investire quel piccolo tesoretto che arriverà da questa operazione in uscita. Olsen, 32 anni, ha ancora un altro anno di contratto con la società dei Friedkin, anche se ovviamente non verrà onorato vista la situazione che gira attorno al suo cartellino.

Insomma, un esubero piazzato per Pinto in questa primissima fase di calciomercato. Il general manager portoghese ha un enorme lavoro a fare sotto questo aspetto, visto che sono molti i calciatori che non rientrano più nei piani di Mourinho e che potrebbero tornare a Trigoria nelle prossime settimane. Avere comunque un elemento in meno da piazzare è un buon inizio. Sperando che anche con gli altri che sono in prestito possa essere così semplice.