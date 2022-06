Il gol decisivo segnato nella finale di Conference League ha legato sempre di più Nicolò Zaniolo ai tifosi della Roma. Un rapporto speciale come ammesso in più occasioni dal match winner della finale di Tirana, che non ha dimenticato la vicinanza mostrata durante i due lunghi infortuni.

