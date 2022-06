Roma, ufficiale: firma e accordo storico

Roma, c’è il comunicato ufficiale da parte della società giallorossa: siglata una partnership storica con Fendi. I dettagli

Si allargano gli orizzonti della Roma. C’è l’annuncio ufficiale da parte della società giallorossa di un accordo storico con una delle più importanti aziende di moda del Mondo. Una partnership storica, una di quelle che realmente possono lasciare il segno. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa tratta questo accordo trovato con Fendi.

Nel comunicato della società dei Friedkin si legge che Fendi “fornirà un guardaroba ufficiale ai giocatori della prima squadra giallorossa per le stagioni 2022-23 e 2023-24, da indossare durante le partite nelle competizioni italiane ed europee”. Questo accordo unisce per la prima volta le due aziende romane, che per due anni viaggeranno insieme.

Roma, firmato un accordo biennale con Fendi

“Questa partnership costituisce un nuovo step del Club verso l’eccellenza internazionale -si legge ancora nella nota della Roma”, che riporta le parole di Pietro Berardi, Chief executive officer della società giallorossa. “Ciò che FENDI e l’AS Roma rappresentano insieme per la città di Roma, per la sua storia e le sue tradizioni parla da sé, ed è stato questo il principale motore della collaborazione che abbiamo creato”.

“Questa collaborazione senza precedenti tra Fendi e la AS Roma nasce da valori e origini comuni, in una celebrazione della città di Roma e di due aziende che vi sono nate, l’una poco dopo l’altra: FENDI nel 1925 e l’AS Roma nel 1927” ha invece detto Serge Brunschwig, Presidente e Amministratore Delegato di Fendi. Ci sarà anche un lancio ufficiale per questa partnership che dovrebbe avvenire alla fine del prossimo mese di agosto.