Calciomercato Roma, alta fedeltà per la famiglia Friedkin, spunta il rinnovo contrattuale. Ecco l’annuncio ufficiale diramato poco fa.

La famiglia Friedkin va avanti nel rinnovo della Roma, spunta il prolungamento contrattuale che farà felici i tifosi. Nessun dubbio per la proprietà americana, la strada da seguire è stata tracciata e non si cambierà nell’immediato futuro. Ecco l’annuncio ufficiale appena lanciato dal club giallorosso, ha firmato per il rinnovo.

Importanti cambiamenti in casa giallorossa, con il rinnovo contrattuale appena comunicato. La stagione della Roma si è chiusa in modo pirotecnico, il primo anno con la guida tecnica di Josè Mourinho ha interrotto un digiuno di trofei lungo quattordici anni. Il trionfo in Conference League ha permesso anche alla famiglia Friedkin di mettere in mostra quanto di buono fatto fin qui, un percorso di crescita che gli statunitensi non hanno intenzione di mollare sul più bello. Dopo il cambio di ruolo scelto per Alberto De Rossi, che ha chiuso il suo ciclo da allenatore della Primavera, arrivano grandi novità per un altro simbolo del club.

Calciomercato Roma, i Friedkin hanno deciso: rinnovo ufficiale

Le strade tra la Roma e Bruno Conti sono destinate ad andare avanti. L’ex numero 7 ha prolungato il proprio contratto con la società giallorossa, poco fa è apparso il comunicato ufficiale. Il simbolo giallorosso continuerà a svolgere l’incarico di coordinamento tecnico nelle attività relative alle rappresentative giovanili. Nello specifico parliamo delle formazioni che vanno dagli under 10 agli under 14, totale fiducia a Bruno Conti che raccoglie i frutti di un grande lavoro svolto nel vivaio giallorosso. Ecco il comunicato del club:

“L’AS Roma è lieta di comunicare che Bruno Conti ha rinnovato il proprio contratto con il Club, dove si occuperà del coordinamento tecnico delle attività relative alle rappresentative che vanno dalla U14 alla U10. Conti, calciatore leggendario e membro della Hall of Fame del Club, ha giocato con la maglia della Roma dal 1973 al 1991, con due parentesi nel Genoa nel 1975-76 e nel 1978-79.” Il commento del protagonista: “Ringrazio il direttore Vergine e più in generale la Società per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti. Da parte mia è un piacere enorme poter contribuire ancora alla crescita del settore giovanile, proseguendo nel lavoro di base sul territorio, che ho sempre svolto con passione ed entusiasmo”.