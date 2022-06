Calciomercato Roma, agente allo scoperto: “Resterà di sicuro”

Il calciomercato estivo sta entrando nel vivo e arriva l’annuncio dell’agente che spiazza la Roma e afferma la permanenza del suo assistito

Stagione chiusa con la soddisfazione di vincere la prima edizione della Conference League per la Roma. Però l’obiettivo per la prossima stagione è ovviamente quello di alzare il livello e le ambizioni del club. Per farlo servirà certamente lavorare bene durante la sessione estiva di calciomercato per portare a Mourinho i rinforzi giusti per creare una rosa all’altezza della situazione.

Sono diversi i reparti in cui la Roma dovrà intervenire per colmare le lacune, oltre a decidere il futuro di alcuni calciatori che sembrerebbero pronti a fare le valigie. Uno degli obiettivi nella lista di Tiago Pinto però sembrerebbe vicino a sfumare. L’annuncio dell’agente spiazza e spegne le voci di calciomercato attorno al suo assistito.

Calciomercato Roma, Dalot non si muove: l’annuncio dell’agente

La Roma deve rinforzare diversi reparti durante la sessione estiva di calciomercato. In particolare sulla fascia destra difensiva servirebbe un vice Karsdorp, visto che quest’anno l’olandese non ha avuto valide alternative e non ha quasi mai potuto rifiatare. Da tempo la Roma sembrerebbe aver puntato il mirino su Diogo Dalot, terzino del Manchester United in scadenza di contratto nel 2023.

A spegnere le voci sul possibile addio del portoghese dai ‘Red Devils’ ci ha pensato il suo agente, Carlo Goncalves, che ai microfoni di ‘101 Great Goals’ ha rivelato: “Dalot è molto felice al Manchester United. La stagione è andata bene a livello personale, anche se ovviamente non è stata positiva per il Manchester United. Ci aspettiamo che Diogo resterà al Manchester United di sicuro”. Dunque sembrano chiudersi definitivamente le strade che portano al terzino portoghese per la Roma, che dovrà puntare il mirino altrove per trovare rinforzi in quel ruolo.