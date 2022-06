Calciomercato Roma, difensore a zero: ecco le cifre

A fine giugno diversi calciatori saranno disponibili a parametro zero e la Roma potrebbe approfittarne per un rinforzo in difesa: le cifre

La Roma è già pronta a ripartire per una fase fondamentale in vista della prossima stagione: il calciomercato estivo. Il club giallorosso insieme al general manager Tiago Pinto è già al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho, così da poter puntare più in alto nel prossimo campionato.

Tra i reparti da rinforzare c’è sicuramente la difesa, dove servirà maggiore stabilità e qualche membro in più per poter ruotare quando possibile. Così l’occasione per la Roma potrebbe arrivare ancora una volta dal Portogallo, dove con Mourinho si guarda spesso con interesse. Avviati i contatti per un giocatore in partenza a parametro zero.

Calciomercato Roma, mirino su Mbemba: contatti avviati e richiesta troppo alta

Il calciomercato estivo è già entrato nel vivo, nonostante manchi poco meno di un mese all’apertura ufficiale per i trasferimenti. La Roma è già al lavoro per rinforzare la rosa per la prossima stagione e in difesa spunta un nome nuovo che sarebbe finito nel mirino giallorosso.

Secondo quanto riportato da ‘Tele Radio Stereo’, la Roma avrebbe avviato i contatti con l’entourage di Mbemba, difensore centrale del Porto classe ’94 che a fine giugno vedrà scadere il proprio contratto con il club portoghese e dunque si libererà a parametro zero. La richiesta dell’entourage del giocatore sarebbe un ingaggio di 3 milioni all’anno, ritenuta al momento troppo alta falla Roma. Dunque la società giallorossa avrebbe preso tempo per pensare alla richiesta e magari rilanciare. La Roma potrebbe quindi trovare un nuovo rinforzo in Portogallo, dove con l’arrivo di Mourinho si è guardato più volte in chiave calciomercato.