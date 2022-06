Calciomercato Roma, Zaniolo al Milan: l’annuncio dell’agente

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio su Zaniolo che spaventa i tifosi e fornisce preziose indicazioni sul futuro del 22.

Dopo essere stato decisivo nella finale di Tirana con il gol contro il Feyenoord, l’ex Inter si è distinto come protagonista in occasione dei meritati e dovuti festeggiamenti capitolini dello scorso giovedì, che lo hanno visto esultare con un popolo tutto, aizzato e trascinato da quel bambino d’oro che ha in questi giorni toccato il punto più alto della sua carriera capitolina fin qui.

Dopo la botta presa in Nazionale, Nicò ha salutato l’Italia per ora ed è pronto a godersi le meritate vacanze, al termine di una stagione chiosata molto bene ma non per questo felicissima. In seguito al doppio infortunio, sembrava poter essere il vero e proprio acquisto in più di Mourinho ma, fatta eccezione per il gol con il Trabzonspor, la sua prima parentesi non è stata contraddistinta da grandissimi acuti.

Certo, va detto che è risultato decisivo nel doppio impegno con l’Atalanta e, soprattutto, in quella gara di ritorno col Bodo Glimt che ha avuto anche una funzione esorcizzante nei confronti di un avversario che rischiava di divenire un vero e proprio incubo per gli uomini dello Special One. Toccato l’acme con il bel gol a Tirana, c’è adesso da comprendere quello che potrà essere il futuro di Nicolò.

Calciomercato Roma, l’annuncio su Zaniolo al Milan che spaventa i tifosi

Ricorderete tutti le dichiarazioni di Tiago Pinto lo scorso gennaio, quando il gm lasciò intendere di non poter garantire la permanenza del 22, consapevole dell’imprevedibilità del mercato e di un movimento calcistico tutto caratterizzato da non pochi imprevisti. Abbiamo assistito a scenari del genere già lo scorso anno e non è da escludersi qualche sorpresa anche su questo fronte.

Ricordando che la sua scadenza contrattuale è fissata al 2024, a Trigoria hanno intenzione di discutere per trovare un incontro che permetta a Mourinho di mantenere quella promessa fatta qualche tempo fa e in base alla quale la permanenza di Nicolò deve andare di pari passo a quella del mister. Non molto rassicuranti, però, le dichiarazioni dell’entourage di Nic. Queste le sue parole a Tvdellosport sull’interesse del Milan. “Sarebbe bella un’esperienza al Milan ma non ne so nulla“.