Calciomercato Roma, cambio allenatore e doppio assist per gli esuberi

José Mourinho è stato chiaro: la Roma avrà bisogno di rinforzi per alzare l’asticella. La vittoria della Conference League è solo il primo passo nel progetto triennale che prevede il ritorno in Champions League. Prima di procedere con gli acquisti suggeriti dallo Special One, il general manager Tiago Pinto dovrà piazzare gli esuberi. La situazione è meno drammatica rispetto alle scorse stagioni, ma i calciatori da piazzare sono ancora parecchi. In due casi un cambio di panchina potrebbe fungere da assist perfetto.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!