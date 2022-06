Calciomercato Roma, Mou non lo molla: “Blitz in estate”

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra rincarano la dose: non è ancora finita per il pupillo di Mou. Già previsto il blitz.

Un punto di non ritorno nella prossima sessione estiva di calciomercato della Roma sarà indubbiamente rappresentato dagli eventuali innesti con i quali Tiago Pinto deciderà di rimpolpare il centrocampo. Con la permanenza di Cristante che non è certa, e un Sergio Oliveira che – salvo dietrofront improvvisi – dovrebbe fare ritorno al Porto, Mou si aspetta un paio di acquisti importanti per imprimere la tanto sospirata svolta ad un reparto che comunque soprattutto nella seconda parte della stagione ha fornito risposte piuttosto incoraggianti.

E dunque, il toto nomi è partito da tempo. Ruben Neves e Douglas Luiz stuzzicano e non da poco le fantasie del general manager Tiago Pinto, ma occhio ai clamorosi ritorni di fiamma. In quest’ottica, da monitorare con attenzione la situazione concernente Granit Xhaka, la cui permanenza all’Arsenal è tutt’altro che scontata. L’elvetico potrebbe essere ceduto dai Gunners, che vogliono rimpolpare la mediana con almeno un acquisto top (anche Bissouma è finito nel mirino dei londinesi). Secondo quanto riferito da football.london, che rincara la dose sotto questo punto di vista, avendo già rilanciato l’indiscrezione in più di una circostanza, la Roma potrebbe andare all’assalto di Xhaka nella prossima finestra di calciomercato, per strappare definitivamente il sì dell’elvetico, che già la scorsa estate fu ad un passo dal vestire la maglia giallorossa.