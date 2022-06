Calciomercato Roma, a cena con Galliani: attacco da sogno

Il dirigente del Monza ha incontrato un calciatore della Roma che potrebbe lasciare la Capitale in vista del calciomercato estivo

Il Monza quest’anno ha raggiunto una storica promozione in Serie A. La gestione di Galliani è stata fondamentale insieme a quella di Stroppa che ha saputo gestire al meglio i suoi calciatori. I biancorossi hanno centrato il quarto posto nella serie cadetta a pari punti con il Pisa, che è valso l’accesso ai playoff. Proprio i toscani sono stati gli avversari della finale per accedere alla Serie A, vinta grazie al 2-1 all’andata a cui è seguito il 4-3 nel ritorno, arrivato grazie alla rete di Marrone al 96′. Il progetto di Galliani e Berlusconi è sempre stato molto ambizioso, sin dagli inizi dell’avventura in cui avevano anche impostato alcune regole da seguire per i calciatori.

Non c’è voluto molto perché quelle regole, alquanto strampalate, saltassero, ma tolte queste, l’ad Galliani ha le idee chiare per come muoversi sul calciomercato. Ora il club ha intenzione di centrare una storica salvezza come ha fatto la Salernitana e il Crotone qualche anno fa. Per farlo, però, i brianzoli hanno intenzione di investire e portare all’U Power Stadium qualche nome importante della Serie A. Nella lista della spesa dei lombardi, infatti, ci sono molti nomi importanti come quelli di Candreva, Sensi e Messias. Infine, visto anche che si libera a zero, nel mirino di Galliani c’è anche Andrea Belotti per blindare l’attacco.

Calciomercato Roma, El Shaarawy a Ibiza a cena con Galliani e Maldini

Un altro nome che piace per migliorare il reparto offensivo è quello di Stephan El Shaarawy. Come riporta Forzaroma.info, l’attaccante numero 92 è stato visto a Ibiza a cena in un ristorante in compagnia di Adriano Galliano e Paolo Maldini. L’incontro è andato avanti all’insegna del passato che i tre condividono. Il filo che li ricongiunge, infatti, non è rosso, ma rossonero come i colori del Milan che li accomuna. Oltre a questo, però, la cena è anche un possibile incontro per il futuro con Galliani, che vorrebbe portare il faraone al Monza. Alla Roma, infatti, la strada è chiusa da Spinazzola e Zalewski, mentre il contratto dice scadenza 2023. Cambiare aria potrebbe fare bene al numero 92, che a 30 anni potrebbe anche scegliere di abbracciare un progetto ambizioso come quello dell’ex Milan.