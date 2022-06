Calciomercato Roma, sorpresa Mkhitaryan: spunta la clausola

Calciomercato Roma, spunta la clausola a sorpresa per Mkhitaryan. Di seguito le ultime novità sul futuro del 77.

Da diverse settimane a questa parte si parla del futuro dell’ex Manchester United, giunto in un giorno di fine agosto tre anni fa tra il clamore e lo stupore generale e al termine di una trattativa destinata ad essere una delle ultime del signor Petrachi in giallorosso. Dopo l’approdo a sorpresa dell’enigmatico Chris Smalling, in quelle settimane i capitolini annunciarono anche l’ingaggio di uno dei giocatori più importanti dell’ultimo lustro di Premier League.

Guai fisici a parte, in questa parentesi triennale il quasi ex Roma è stato spesso di grande aiuto, mettendo sempre a disposizione non solo la propria tecnica e qualità ma anche la saggezza accumulata in Ucraina prima e in Inghilterra poi distinguendosi per una deontologia encomiabile. Non a caso, dunque, lo scorso anno si percepiva molta tensione quando il rinnovo di Henrix tardava ad arrivare, complice quell’annuncio di Mourinho che acuiva le preoccupazioni relative alla permanenza di “Miki” a causa di alcuni screzi nati con lo Special One ai tempi di Manchester.

Calciomercato Roma, clausola a sorpresa nel contratto di Mkhitaryan: l’Inter si tutela

In realtà, come accaduto anche con Smalling, il tuttofare armeno ha dimostrato di essere un grande professionista ed atleta, mettendosi subito a disposizione del carismatico mister e rivelandosi non poco importante soprattutto nella seconda parte di stagione. Dopo aver toccato il punto più basso con la panchina a Venezia, Mkhitaryan ha iniziato a scalare nuovamente gerarchie, complice un cambio di modulo che ha permesso lui di sfruttare qualità diverse rispetto a quelle richiestegli dalle mansioni di esterno ai tempi del 4-2-3-1.

Se fino a qualche giorno fa c’era la speranza di poter assistere al suo rinnovo, da ieri è arrivata la notizia circa la decisione di sposare l’Inter. Proprio a tal proposito, spunta un sorprendente scenario , come evidenziato da “Il Corriere della Sera“. Il giocatore si unirà infatti fino al 2024 all’Inter di Marotta e Inzaghi con un contratto caratterizzato da un aspetto particolare. In caso di mancato raggiungimento di una percentuale di minuti, sarà infatti possibile usufruire di una clausola per giungere alla rescissione.