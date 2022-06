Calciomercato Roma, ultim’ora Sky: “Futuro Mourinho deciso al 100%”

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni rilanciate da Sky sul futuro di José Mourinho: “Resta in giallorosso” al 100%.

Dopo la vittoria della Conference League nella finale di Tirana e i relativi festeggiamenti per le strade di Roma, José Mourinho si sta ora rilassando in vacanza per ricaricare le batterie in vista dell’inizio della prossima stagione, nella quale lo Special One si aspetta uno step in più dai suoi ragazzi, per provare a colmare il gap dalle primissime della classe.

A dispetto delle voci trapelate nelle ultime ore dall’Inghilterra, secondo cui il tecnico lusitano sarebbe finito prepotentemente nel mirino del Psg, il futuro del tecnico lusitano sarà ancora alla Roma. Come evidenziato da Sky, infatti, la posizione di Mou è assolutamente salda, al punto che non ci sarebbe alcun tipo di segnale che faccia presagire una rottura. Anzi. Le parole d’amore con le quali l’allenatore portoghese si è congedato dal suo popolo prima di partire per le vacanze, quelle lacrime sincere con cui si è presentato davanti alle telecamere negli istanti immediatamente successivi al triplice fischio della gara con il Feyenoord, rappresentano solo alcuni degli indizi tangibili del legame fortissimo che Mou è stato in grado di creare con l’ambiente, che non sarà scalfito a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, Mou resta in giallorosso: Psg su Galtier

Come ammesso dallo stesso Mourinho in diverse interviste, del resto, la sua intenzione è quella di onorare il suo contratto triennale con la Roma. Secondo Sky, la società e il tecnico stanno già programmando le mosse future di mercato. Ragion per cui, il Psg sarà inevitabilmente costretto ad attenzionare altri profili: il primo nome nella lista dei transalpini è infatti quello di Christophe Galtier, che ha avuto modo di mettersi in luce negli ultimi anni sulla panchina del Nizza, trascinando la compagine rossonera ad obiettivi per certi aspetti insperati.