Calciomercato Roma, Pinto rompe gli indugi: avviati i contatti

Calciomercato Roma, il sogno è possibile: Pinto ha già contattato l’entourage e il giocatore ha dato la sua disponibilità. Ritorno di fiamma

Il sogno è possibile. Soprattutto perché Tiago Pinto ha già contattato l’entourage del calciatore e lo stesso centrocampista avrebbe dato la sua disponibilità al trasferimento. E, con il Decreto Crescita che permette di avere degli sgravi fiscali sull’ingaggio, allora la pista è assai praticabile. Un clamoroso ritorno di fiamma, per alzare l’asticella, e per regalare a Mourinho quel rinforzo in mezzo di qualità che il tecnico portoghese ha chiesto a più riprese. Insomma. Si può fare.

Stamattina il Corriere dello Sport spiega che il gm della Roma si è mosso per Paredes, l’argentino in uscita dal Psg che ha un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione e che non rinnoverà. Per questo motivo il costo del cartellino non è esorbitante – 20 milioni, che potrebbero pure diventare 15 – ed è anche per questo motivo che i giallorossi ci stanno pensando seriamente. Messi da parte i problemi fisici, Paredes, 28 anni, potrebbe ritornare nella Capitale tra pochissimo tempo. Un giocatore diverso da quello che era arrivato nel 2017: esperienza internazionale da vendere, calciatore maturo, uomo che potrebbe farela differenza. Insomma, un vero e proprio colpaccio.

Calciomercato Roma, avviati i contatti

Il quotidiano spiega che sul giocatore ci sono alcuni club di Premier League non specificando però quali sono gli stessi. Pinto però è tornato alla carica dopo aver fatto un tentativo già a gennaio, e vorrebbe chiudere questa importante operazione. L’obiettivo quindi numero 1 in mezzo al campo è diventato l’argentino che, al Psg, difficilmente rimarrà anche perché sotto la Tour Eiffel è in atto un processo di “deargentinizzazione”, con Di Maria già lasciato andare e con Icardi che dovrebbe prendere la stessa via dei compagni. Un’occasione sul mercato, una di quelle da prendere al volo per le qualità del giocatore. Che ha dato già il suo ok. L’apertura c’è. E potrebbe fare la differenza.