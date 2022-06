Calciomercato, si è offerto alla Roma | La risposta di Pinto

Calciomercato Roma, affare in difesa: il giocatore è stato proposto dall’agente a Pinto. Il gm però cerca lo sconto per chiudere l’operazione

L’affare in difesa si potrebbe pure fare, un nome che è stato accostato alla Roma nei mesi scorsi, e soprattutto un giocatore che la società giallorossa nell’ultima gara della stagione ha potuto vedere da vicino nella finale di Tirana. Parliamo di Senesi, il difensore del Feyenoord, che ha un contratto con il club olandese in scadenza nel 2023, e che il padre – agente dello stesso – ha proposto a Pinto.

La Roma un innesto dietro lo cerca. E Senesi è un profilo che piace. Le qualità fisiche non si discutono, e Mourinho ha avuto modo di apprezzare anche quelle tecniche e di personalità in Albania. Insomma, l’operazione è in piedi secondo quanto riportato da Il Romanista in edicola questa mattina, anche se ci sono dei paletti che non devono essere superati per Pinto. Il costo del cartellino, ovviamente, è tutto da valutare.

Calciomercato Roma, Pinto chiede lo sconto

Il fatto che il giocatore vada in scadenza nel 2023 e che non ha nessuna intenzione di rinnovare il proprio accordo con il Feyenoord, mette gli olandesi quasi con le spalle al muro. Non si può chiedere la luna, ovviamente, e nemmeno quei 15 milioni di euro che il club vorrebbe incassare con la sua cessione. A queste cifre non se ne parla proprio, ed è per questo che Pinto potrebbe dare un’accelerata alla trattativa solamente se le pretese venissero abbassate.

Non più di 10 milioni di euro sul piatto, altrimenti il gm della Roma vaglierà nel corso di questa sessione di calciomercato altre piste per dare un rinforzo dietro allo Special One. Non ci sono dubbi però che la situazione va monitorata in maniera sicuramente costante. Senesi piace.