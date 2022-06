Calciomercato Roma, “taglio” immediato: offerta lampo

Calciomercato Roma, la “telenovela” legata ai terzini non accenna a placarsi in casa giallorossa: ultimo “assist” dall’Inghilterra.

Uno dei tasselli che Pinto ha intenzione di regalare a José Mourinho è sicuramente un terzino in grado di rinfoltire in maniera sostanziale la batteria degli esterni della compagine giallorossa. La buona notizia legata al rientro di Spinazzola si accompagna all’urgenza dell’acquisto di un vice Karsdorp all’altezza, a maggior ragione dopo il ritorno di Maitlans-Niles all’Arsenal.

E chissà che non possa arrivare proprio dalla Premier League il prossimo rinforzo in corsia della Roma, che ha effettuato dei sondaggi esplorativi non solo per Dalot, ma anche per Wan Bissaka. L’ex esterno del Crystal Palace non ha affatto convinto le aspettative, e nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante, i “Red Devils” potrebbero entrare nell’ordine di idee di lasciarlo andare. Pagato 55 milioni, il classe ’97 ha collezionato in questa stagione 26 presenze complessive, non fornendo alcun contributo né in termini di goal, né sotto il profilo degli assist.

Calciomercato Roma, “giallo” Wan Bissaka: la mossa dello United

Secondo quanto evidenziato da Manchestere Evening News.co.uk, lo United avrebbe offerto Wan Bissaka ad un club spagnolo prima dell’apertura della finestra estiva di calciomercato. Gli inglesi, infatti, dopo aver rispedito al mittente un’offerta formale per Dalot, hanno provato a mettere sul piatto il cartellino del laterale inglese. Informato da Erik Ten Hag che non farà parte del nuovo progetto tecnico, ed invitato a trovarsi una nuova squadra, il terzino londinese potrebbe fare le valigie. stretto giro di posta, anche se al momento non c’è alcun tipo di proposta da attenzionare. La Roma, intanto, nella lista dei papabili futuri terzini, ha inserito anche Celik, per il quale è forte la concorrenza della Fiorentina.