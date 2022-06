Calciomercato Roma, il Milan ci riprova: altro scambio per Zaniolo

Calciomercato Roma, il Milan ci riprova per Zaniolo: Maldini sarebbe pronto a mettere sul piatto un altro cartellino per arrivare al giallorosso

Partiamo da un presupposto: la Roma difficilmente accetterà qualche contropartita tecnica nel possibile affare Zaniolo. Pinto vuole solamente cash, e tanti, per cedere il giocatore che comunque rimane quello sacrificabile, anche per via delle informazioni che sono arrivate ieri. Insomma, il fantasista è tutt’altro che incedibile ma devono comunque esserci delle determinate condizioni.

La Roma, come si sa, valuta Zaniolo tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una cifra sotto la quale difficilmente si scenderà. Ma il Milan – secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina – ritiene questa valutazione eccessiva, o almeno ci potrebbe anche arrivare piazzando magari qualche elemento che non rientra più nei piani di Stefano Pioli. L’altro giorno si è parlato di Saelemaekers, adesso ne è spuntato fuori un altro.

Calciomercato Roma, il Milan offre Rebic

Maldini non ha cambiato strategia dal proprio canto. Vorrebbe portare in rossonero Zaniolo con la benedizione della nuova proprietà ma sa bene che non può prenderlo tutto cash. E allora ecco spuntare fuori il nome di Rebic, che nella seconda parte di stagione il campo lo ha visto poco, e che potrebbe avere meno spazio il prossimo anno con l’arrivo di Origi e di qualche altro elemento a Milano.

TuttoSport spiega che Rebic non è più al centro del progetto dei campioni d’Italia e dovrà quasi sicuramente essere piazzato nella prossima sessione estiva di mercato. Maldini pensa di inserirlo in questa trattativa, ma difficilmente il suo intento andrà in porto. Pinto è stato chiaro sin da subito sotto questo aspetto. Zaniolo è cedibile, ma non sarà svenduto. E se magari non arrivasse nessuna offerta soddisfacente, a settembre si potrebbe iniziare a parlare di un possibile rinnovo.