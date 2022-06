Calciomercato Roma, fuga dalla Premier: c’è ancora Marotta

Calciomercato Roma, fuga dalla Premier League. Ma c’è anche Marotta sul centrocampista che è stato offerto all’Inter

Una vera e propria fuga dalla Premier League. Una vera e propria fuga dal Chelsea, che evidentemente non se la passa bene. Non solo i problemi societari – che ormai sembrano comunque risolti – ma anche quelli dei calciatori che vogliono andare via. Di Lukaku si sa, vorrebbe tornare all’Inter. Ed è anche all’Inter secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina che sarebbe stato proposto un altro giocatore dei Blues non convinto del tutto di rimanere alla corte di Tuchel. Un elemento che la Roma – così come la Lazio – ha messo nel mirino un po’ di tempo fa, senza mai comunque dare la sensazione di voler assestare il colpo decisivo.

Il nome è quello del centrocampista Loftus-Cheek, classe 1996, contratto in scadenza nel 2024 con possibilità di rinnovo davvero ridotte al minimo. Ovviamente c’è un prezzo ben fissato, che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma in questo caso secondo la Gazzetta ci sarebbe una possibilità diversa, non solo per l’Inter, ma anche per la Roma, qualora Pinto decidesse di tornarci prepotentemente sopra.

Calciomercato Roma, il Chelsea apre al prestito

In questo caso infatti, a differenza di quanto è successo con Lukaku, il Chelsea potrebbe aprire al prestito del giocatore. Una situazione che potrebbe così stuzzicare quello che potrebbe diventare un nuovo e importante interesse della Roma di Mourinho, che potrebbe portare a Trigoria un elemento che ha delle caratteristiche fisiche decisamente importanti, che mancano dentro il gruppo giallorosso.

Ma così come successo per Dybala, c’è ancora Marotta di mezzo. I nerazzurri avrebbero deciso di puntare sul giocatore che potrebbe andare a sostituire il partente Vecino. E allora c’è da battere la concorrenza della squadra milanese.