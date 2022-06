Calciomercato Roma, affare con la Juve: data ufficiale per il via libera

Calciomercato Roma, l’intreccio con la Juventus che non ti aspetti: la dead line che potrebbe decidere tutto.

Uno dei reparti su cui si andrà a focalizzare l’attenzione di Tiago Pinto è inevitabilmente il centrocampo, che potrebbe subire degli scossoni importanti nella finestra di mercato che sta per aprire ufficialmente i battenti. Con il riscatto di Sergio Oliveira sempre più difficile – a meno che il Porto non decida di abbassare in modo sostanzioso le proprie richieste – con un Cristante il cui futuro è ancora tutto da scrivere e un Mkhitaryan che ha scelto di approdare all’Inter, per il general manager dei capitolini il lavoro di certo non manca, così come le tracce dalle quali partire per provare ad imbastire qualcosa di concreto.

Monitorato sempre con attenzione Douglas Luiz, legato all’Aston Villa da un contratto in scadenza nel 2023, sondato Matic, con Xhaka e Frattesi che continuano ad aleggiare sullo sfondo, Pinto potrebbe pescare dal cilindro anche un nome a sorpresa. In quest’ottica, secondo quanto riferito da “La Stampa”, anche la Roma starebbe osservando con interesse l’evolvere della situazione Mandragora, al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato con tra Juventus e Torino.

Calciomercato Roma, fari accesi su Mandragora: lo scenario

Secondo il noto quotidiano torinese – da sempre molto attento alle vicende in casa Juve – il Torino sarebbe ancora piuttosto lontano dal riscattare definitivamente il classe ’97, per il quale hanno messo sul piatto 8 milioni di euro, provando ad allargare il discorso anche a Pjaca. Cifra ritenuta poco congrua dalla “Vecchia Signora”, che a questo punto potrebbe decidere di mettere sul mercato l’ex Udinese. Inoltre, c’è un particolare che non può passare sotto silenzio: il braccio di ferro tra la Juve e il Torino durerà fino al 17 giugno, data dopo la quale svanirà la “prelazione” dei granata sul centrocampista molto stimato da Juric, che ha suscitato gli interessi, tra le altre, anche di Roma e Fiorentina.