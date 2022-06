Calciomercato Roma, l’irruzione di Monchi: via all’effetto domino

Calciomercato Roma, Monchi fiuta il colpaccio: l’addio che apre le porte al colpo al sorpresa. Ex obiettivo giallorosso nel mirino.

A giocare un ruolo da protagonista nella sessione estiva di calciomercato non saranno solo i tanti attaccanti che non hanno ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, ma anche i molti difensori “deluxe” che potrebbero dar vita ad un interessante effetto domino. Ne sa qualcosa la Roma, che non a caso ha messo in cima alla lista delle sue priorità l’acquisto di un centrale in grado di completare il pacchetto arretrato guidato magistralmente da Smalling. Intanto, il Siviglia avrebbe allacciato i primi contatti per un profilo che in passato era entrato in orbita giallorossa.

A causa della sempre più probabile partenza di Joules Kounde, secondo quanto riportato da calciomercato.it, Monchi avrebbe messo gli occhi su Marcao, difensore brasiliano in forza al Galatasaray. Gli andalusi si sarebbero resi protagonisti dei primi sondaggi esplorativi, allo scopo di tastare la situazione e capire la fattibilità dell’operazione, dalla quale la compagine turca spera di ricavare almeno 15 milioni di euro. Futuro ancora tutto da scrivere per Marcao – anche qualche mese fa era stato seguito con un certo interesse – tra le altre – anche da Napoli e Roma, prima che i partenopei e i giallorossi decidessero di virare con più convinzione su altri obiettivi.