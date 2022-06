Calciomercato, Pogba alla Roma: l’annuncio di Sabatini spiazza tutti

Calciomercato Roma, l’annuncio ha del clamoroso. Di seguito le dichiarazioni arrivate in giornata e che lasciano intendere come basta poco per cambiare tutto.

La vita, così come questo e tanti altri sport, è fatta di scelte. Il frutto di queste ultime, degli errori e dei nostri rimorsi segna destini e futuri, sui quali ha poi un impatto non discreto anche il giusto intarsio con una componente fortunosa che può anche svolgere un ruolo chiave. Tante le domande che i tifosi della Roma potrebbero porsi in seguito ad alcuni avvenimenti che, qualora avessero seguito un’altra strada, avrebbero potuto orientare in altro modo determinante situazioni e vicende all’ombra del Colosseo.

Restando al passato recente, si potrebbe pensare a come sarebbe cambiato il mercato di Pinto se lo scorso anno non ci fosse stato l’infortunio di Spinazzola o se Biraghi avesse detto sì dopo le avances recapitategli la scorsa estate. Gli esempi potrebbero essere numerosi e non limitati unicamente al fronte degli acquisti. Ciò che è certo, però, è che uno dei più grandi rimorsi rischia di divenire quello legato a Paul Pogba, soprattutto dopo le parole di Walter Sabatini.

Calciomercato Roma, rivelazione shock di Sabatini su Pogba

L’ex dirigente della Roma, da poco separatosi inaspettatamente dalla Salernitana, ha rivelato un clamoroso retroscena ai microfoni de “Il Corriere della Sera“. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

“Con gli agenti mi è capitato di avere scontri tremendi, soprattutto quando mi capitava di interfacciarmi con quelli che esageravano. Ad oggi ho ancora il rammarico di non aver concluso un’operazione ai limiti della deontologia ma che mi avrebbe permesso di portare a Roma un valore tecnico e patrimoniale abnorme. Mi riferisco a quando litigai e insultai Mino Raiola, che mi chiese una commissione di 4 milioni di euro per portare Paul Pogba in giallorosso. Non ebbi il coraggio. Sono cose che capitano e che fanno parte del calcio. A volte bisogna pensare e valutare la bontà dell’occasione che ti si presenta davanti“.