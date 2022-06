Calciomercato Roma, epurazione Pinto: in 13 via da Trigoria

Calciomercato Roma, Pinto ha in mente una vera e propria epurazione: sono 13 quelli che dovrebbero salutare Trigoria

Epurazione. Non ci sono altri termini per descrivere quello che Pinto ha in mente da fare per la prossima stagione. Serve trovare dei soldi da investire sul mercato, che potrebbero arrivare non solo dalla cessione di Zaniolo, ma anche da tutti quegli esuberi da piazzare e quei prestiti in giro che potrebbero diventare cessioni a titolo definitivo. Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto della situazione.

Il primo colpo in uscita è stato piazzato: Olsen infatti ieri è stato riscattato ufficialmente dall’Aston Villa e quindi 3,5 milioni di euro sono già nelle casse giallorosse. La grana più importante però è quella relativa a Kluivert: il Nizza non si è qualificato in Champions League e chiede uno sconto rispetto ai 14,5 milioni di euro pattuiti e che sarebbero diventati obbligati nel caso di approdo alla massima competizione europea. Ma Pinto, forte di quella che comunque è stata una buona stagione dell’olandese non vuole scendere.

Calciomercato Roma, gli altri nomi

Per quanto riguarda sempre i prestiti ci sono quelli di Calafiori (rientrerà dal Genoa) e Reynolds che dovranno comunque trovare una nuova sistemazione. Florenzi invece dovrebbe rimanere al Milan, mentre Pau Lopez e Under hanno portato 20 milioni dal Marsiglia.

E poi ci sono i giocatori in rosa, che dovranno essere ceduti perché non rientrano in nessun modo nei piani dello Special One. Fuzato è il primo nella lista, poi Diawara. C’è anche Veretout in questa cerchia di nomi, con Napoli e Milan alla finestra. Ma occhio pure alle piste francesi. Villa tornerà a Trigoria ma le valigie non verranno nemmeno disfatte, Darboe piace in Belgio mentre pure Felix potrebbe essere spedito in prestito magari in un club di Serie A. Infine c’è anche Carles Perez: valore del cartellino 10 milioni, piace in Germania.