Calciomercato Roma, ecco il primo colpaccio: arriva gratis

Calciomercato Roma, l’ultim’ora Sky è clamorosa: i giallorossi sono sempre più vicini a piazzare il grande colpo.

La nuova Roma di José Mourinho deve prendere forma nelle prossime settimane della finestra di calciomercato estiva, con Pinto che ha le idee molto chiare su come rinforzare l’organico a disposizione di Mou. Alla decisione di Mkhitaryan, che ha deciso di accettare la corte dell’Inter, intanto, i giallorossi stanno per rispondere subito, indirettamente.

Secondo quanto riferito da Sky, infatti, Nemanja Matic sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia capitolina. La scelta sarebbe stata dettata da una precisa volontà di José Mourinho, che ha già avuto modo di allenatore il serbo, al quale il Manchester United ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Dopo i sondaggi esplorativi delle ultime settimane, dunque, la trattativa si sarebbe surriscaldata nelle prossime ore, e potrebbe sortire l’intesa definitiva nelle prossime settimane. Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, sarà Matic il nuovo play maker dello scacchiere tattico giallorosso.

Calciomercato Roma, colpo di scena Sky: Matic sempre più vicino

Chiaramente con un Sergio Oliveira sempre più lontano – a patto che il Porto non decida di aprire ad una cessione a prezzi relativamente ridotti – e un Cristante il cui futuro è in bilico, con Diawara sul piede di partenza, gli innesti per la mediana non sono di certo finiti qui. Stando così le cose, dunque, Matic potrebbe essere il primo tassello di una mediana tutta da ricostruire: l’accordo potrebbe essere sancito sulla base di un contratto annuale, con opzione per un’altra stagione.