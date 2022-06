Calciomercato Roma, c’è già l’accordo: così si sblocca il doppio affare

Calciomercato Roma, si scaldano i motori per gli innesti in entrata già sondati da Tiago Pinto. Sprint per la firma.

Oltre a puntellare la difesa e il centrocampo – per rinforzare i quali Pinto sta già da tempo scandagliando il mercato, alla ricerca di soluzioni intriganti con i quali rimpolpare il ventaglio di opportunità a disposizione di José Mourinho, i discorsi in casa Roma sono proiettati anche all’acquisto di una “spalla” di Abraham.

In quest’ottica, il nome di Ora Solbakken è sempre più caldo. L’accordo con l’attaccante del Bodo Glimt è stato già trovato da tempo: manca quello con la compagine norvegese che, a causa degli incombenti preliminari di Champions, preferirebbe che il calciatore restasse fino all’appuntamento europeo, in maniera tale da accontentarsi poi di un minimo indennizzo per evitare di perderlo a zero. Il tira e molla si sta protraendo da tempo, ma stando a quanto riferito da Tuttosport ci potrebbe essere una data da cerchiare in rosso, in grado di imprimere una svolta in un senso o nell’altro a questo status quo.

Calciomercato Roma, l’affare Solbakken nel vivo: sprint per la firma

Secondo il quotidiano torinese, infatti, tra mercoledì e giovedì è in programma un vertice per provare a trovare la quadra definitiva, e sbloccare di riflesso un altro affare: quello legato alla partenza di Carlos Perez, che ha mercato soprattutto in Liga. Pinto avrebbe rotto gli indugi, e si sarebbe deciso a mettere sul mercato l’ex Barcellona, che in questi ultimi due anni ha faticato e non poco a trovare continuità di rendimento, “costretto” a subentrare sovente dalla panchina. Insomma, si preannunciano giorni caldissimi per imprimere una prima sterzata importante alla sessione estiva di negoziazioni.