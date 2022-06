Calciomercato Roma, scelta la destinazione: indizio social

La Roma continua a cercare rinforzi per la prossima stagione e un obiettivo sembrerebbe aver già deciso la destinazione: indizio social

Il calciomercato estivo è ormai entrato nel vivo. Manca ancora poco meno di un mese all’apertura ufficiale della finestra per i trasferimenti, ma le squadre iniziano già a piazzare i primi colpi e a trovare gli accordi da ufficializzare poi a luglio. In casa Roma si lavora per colmare le lacune presenti nella orsa di Mourinho e si pianificano le mosse da effettuare.

Nel mirino giallorosso per rinforzare il centrocampo sarebbe finito anche Yves Bissouma, centrocampista del Brighton con contratto in scadenza nel 2023. A osservare con interesse il calciatore maliano però non sarebbe solo la Roma, ma anche un altro club di Premier League. Il giocatore attraverso i social sembrerebbe aver espresso già la sua preferenza per il futuro.

Calciomercato Roma, Bissouma dà un indizio sul suo futuro: Arsenal la scelta numero uno

La Roma continua a guardare in Premier League per rinforzare la propria rosa. Il campionato inglese ovviamente è conosciuto molto bene da Mourinho, che sa su chi puntare il mirino. Uno dei giocatori accostati ai giallorossi sembrerebbe essere Yves Bisouma, centrocampista del Brighton.

Attraverso il proprio profilo Instagram però il giocatore sembrerebbe mandare dei segnali su una possibile preferenza per il suo futuro. Infatti Bissouma ha condiviso delle storie dove alcuni tifosi dell‘Arsenal chiedevano il suo acquisto da parte dei ‘Gunners’ e ne esaltavano le qualità. La mossa del calciatore potrebbe far intendere che l’Arsenal sarebbe la prima scelta per il suo futuro, qualora dovesse arrivare l’offerta. Dunque la Roma potrebbe rimanere indietro rispetto ai ‘Gunners’ nelle preferenze del centrocampista maliano.