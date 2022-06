Calciomercato Roma, Mourinho non basta: vola in Spagna

La Roma ha deciso di mettere in vendita il calciatore nella prossima finestra di calciomercato estivo per fargli fare minutaggio

Tra meni di quattro settimane comincia il calciomercato estivo con la Roma che sarà impegnata per rinforzarsi al meglio. Mourinho, infatti, ha intenzione di andare a colmare la maggior parte delle lacune individuate nella squadra nel corso della stagione. Il quinto posto, l’accesso in Europa League e la vittoria della Conference League sono tutti punti di partenza per la prossima annata in cui i giallorossi dovranno migliorarsi. Nell’obiettivo dei Friedkin, infatti, c’è quello di alzare l’asticella degli obiettivi per cercare di fare ancora meglio. Per questo Tiago Pinto dovrà muoversi sul calciomercato e dare a Mourinho i migliori calciatori che riuscirà a prendere.

Lo Special One vorrebbe vedere arrivare in estate un centrocampista e un difensore centrale, così come un esterno destro e un attaccante. Questi ultimi due, però, sono solo delle riserve, dei piccoli ritocchi al reparto, mentre gli altri due dovrebbero avere un peso più importante. Per la linea mediana il portoghese è in contatto avanzato con Nemanja Matic. Il centrocampista serbo, infatti, sembra essere molto vicino ai giallorossi avendo rifiutato ben sette squadre che erano sulle sue tracce. Per la difesa, invece, resta in auge il nome di Marcos Senesi, avversario della finale di Conference League. Prima di occuparsi degli acquisti, però, Pinto dovrà organizzare le cessioni, soprattutto dei diversi esuberi presenti in rosa. Tra questi c’è Carles Perez, che ultimamente sembra essere rientrato nelle grazie di Mourinho.

Calciomercato Roma, Carles Perez può partire: c’è il Villarreal

Il ripensamento di Mourinho, però, non è bastato per trattenere il calciatore che vorrebbe giocare un numero maggiore di minuti. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, Perez vorrebbe poter scendere in campo con più continuità e la Roma è pronta ad accontentarlo. I giallorossi, infatti, hanno dato il via libera alla cessione. Molto probabile per Carles Perez è un ritorno in Spagna con il Villarreal, che bussa alla porta dei giallorossi per prendere il talento ex Barcellona nel prossimo calciomercato.