Calciomercato Roma, soldi già trovati: così Spalletti anticipa Mourinho

Il tecnico del Napoli ha messo la freccia e ha superato l’allenatore per il colpo del prossimo calciomercato estivo che comincerà a breve

La rivalità tra Roma è Napoli è sempre stata una delle più accese del campionato italiano. Nonostante in passato le due tifoserie fossero gemellate, adesso, visti anche gli obiettivi calcistici che spesso coincidono, il club di Spalletti e quello di Mourinho danno vita a delle partite spettacolari. Questo è dovuto sia al numero di campioni che sono in campo, ma anche all’importanza che ha la partita. Inoltre, Luciano è stato proprio sulla panchina della Roma cinque anni fa, durante l’ultima stagione da giocatore di Francesco Totti. In quell’occasione, magari, è rimasto qualche sassolino nella scarpa del tecnico di Certaldo, che ora sta cercando di mettere i bastoni tra le ruote ai giallorossi anche nel calciomercato.

I Friedkin, infatti, hanno intenzione di migliorare la rosa intervenendo in estate con diversi colpi mirati a colmare tutte le lacune individuate da José. Il primo acquisto ci sarà sicuramente a centrocampo, dove José vorrebbe avere un regista. Dopo tanto aspettare, sembra che le sue preghiere siano state esaurite. A un passo dalla Capitale, infatti, c’è Nemanja Matic, gigante serbo del Manchester United che si libera a zero il 30 giugno. Per lui sarebbe la terza esperienza con Mourinho, con cui ha già lavorato al Manchester United e al Chelsea. Un altro reparto da migliorare è la difesa, in cui lo Special One vorrebbe avere qualche sicurezza in più. Proprio qui entra in gioco Spalletti che è pronto a fare uno sgambetto al portoghese.

Calciomercato Roma, Napoli in pole per Senesi se parte Koulibaly

Luciano, infatti, ha messo nel mirino Marcos Senesi in caso parta Kalidou Koulibaly. Il rinnovo del senegalese non è stato ancora raggiunti e sulle sue tracce ci sono Barcellona e Juventus. Secondo quanto riporta Tyc Sports, il club azzurro potrebbe cercare di prendere il difensore del Feyenoord proprio per sostituire il numero 2, che finanzierebbe l’operazione. Su di lui, poi, ci sono anche l’Inter, che sta cercando di vendere Bastoni, e Roma.