Calciomercato Roma, Mou ha scelto il “nuovo” Zaniolo: lo porta Montella

Calciomercato Roma, Mourinho ha deciso su chi puntare in futuro. Di seguito tutti gli aggiornamenti sullo scenario coinvolgente anche l’aereoplanino Montella.

Sono ore molto calde in casa giallorossa e non solo. Pur non essendo ancora iniziato in modo ufficiale il mercato, questi giorni rappresentano una fase di preparazione a quello che sarà il momento clou della campagna acquisti, destinata ad entrare nel vivo da luglio in poi. L’inizio anticipato del campionato, unitamente ai vecchi e non sempre felici esempi di colpi last minute, spingono però i tifosi a sperare in approdi non solo funzionali ma anche tempestivi.

Il nome più cado del recente passato è stato sicuramente quello di Nicolò Zaniolo, da sempre grande catalizzatore di rumors e attenzioni e destinato a mantenere questo status anche nel prossimo futuro. Mentre i social della Roma, dallo scorso 25 maggio, non perdono occasione per encomiare il 22 e i compagni di squadra per la vittoria di Tirana, pubblicando foto e video del 22 e degli altri giallorossi, le voci sul suo futuro si infittiscono sempre di più.

Nonostante il doppio infortunio e una stagione non proprio esaltante, almeno fino al gol contro il Feyenoord, Nicolò continua a suscitare molto interesse in Italia e nel nostro continente e ciò lascia comprendere come con ogni probabilità ci saranno molte novità non appena si entrerà nella su nominata e bollente parentesi della campagna acquisti.

Calciomercato Roma, Mou si fida di Montella: le ultime dalla Turchia sul “nuovo” Zaniolo

Restando su questo fronte, non sfugga quanto emerso dal portale turco Spor.haber7.com e coinvolgente non solo il futuro della Roma ma anche del più volte nominato ex Inter. Mourinho avrebbe infatti messo nel mirino Yunus Akgun, esterno destro di piede mancino reduce dalla buona stagione in terra ottomana con la casacca della Adana Demispor e le cui caratteristiche ricordano non poco quelle di Nicolò.

Il cartellino del classe 2000 è detenuto dal Galatasaray e le sue qualità avrebbero intrigato non poco lo Special One. Quest’ultimo avrebbe anche tenuto un confronto con Vincenzo Montella per approfondire con un esperto ai lavori le qualità del giocatore, esaltato e consigliato proprio dall’ex aereoplanino giallorosso che lo ha allenato in questi mesi.