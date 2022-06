Calciomercato, Juve e Milan su Zaniolo: “La Roma ha deciso”

Calciomercato Roma, arrivano importanti aggiornamenti e novità circa il futuro di quel Nicolò Zaniolo di cui tanto si è sentito parlare in queste ultime settimane.

Questi tre anni all’ombra del Colosseo sono stati per il 22 un ibrido di emozioni, sovente anche di natura dialettica. Dalla gioia e l’entusiasmo per il nobilissimo esordio al Bernabeu, passando per una crescita esponenziale che ha portato lui ad essere consacrato, forse troppo frettolosamente come accade al giorno d’oggi, come il predestinato giallorosso.

Dal primo gol col pallonetto al Sassuolo, passando per la rete con il Torino e la doppietta con il Porto, fino ad arrivare alla gioia liberativa per la grande marcatura in quel di Brescia dopo il primo lockdown, cui avrebbe fatto seguito poco dopo il secondo e lungo arresto di una carriera ancora lunga ma che fin qui è stata più volte intralciata. Questo senza però mai scoraggiare quel giovane e fisico ragazzo di Massa arrivato a Roma in un’operazione che costrinse la piazza a salutare uno dei giocatori più apprezzati nell’etere capitolino quale Radja Nainggolan.

Calciomercato Roma, l’annuncio che fa chiarezza sul futuro di Zaniolo

Vicende private, alcuni gossip, dichiarazioni non sempre azzeccatissime e tanti altri scenari ci hanno fin qui fatto comprendere come Zaniolo e protagonismo non possano non coesistere nella stessa frase. Con tutte le conseguenze che ne derivino, sia negative che positive. Perché se Nicolò è stato protagonista del doppio infortunio, è altrettanto giusto dire che è lo stesso ragazzo divenuto attore principale della serata di Tirana due settimane fa.

Un talento ancora non totalmente espressosi, qualità fisiche indubbie e un contratto in scadenza nel 2024 hanno poi in questo recente periodo contribuito a diffondere e acuire le voci sul suo futuro. Negli ultimi giorni si era parlato dell’interesse del Milan, di contropartite e decisioni dirigenziali circa il suo futuro. Gran parte di questi aspetti sono stati da poco disambiguati dall’esperto di mercato, Enrico Camelio. Questa la sintesi delle sue posizioni alla CMIT TV di Calciomercato.it.

“La Roma non ha mai parlato con il Milan e non ci sono mai state offerte anche perché Maldini ha detto la scorsa settimana che se ne sarebbe andato dal Milan. Smentiamo gli incontri, c’è stato l’interessamento della Juve 4 mesi fa e il Milan ha solo sondato il terreno. Servono 50 milioni per Zaniolo e la Roma vuole cash. Non dimentichiamo che il 15%spetta all’Inter. Non è mai stato chiamato per rinnovare da parte della Roma. Il giocatore non è contento di non aver ricevuto la chiamata a differenza di Cristante. Mi chiedo il perché la Roma lo stia mandando a scadenza“.