Calciomercato Roma, via solo all’estero: l’Inter molla il colpo

Rinnovo proposto ma con cifre dimezzate: la Roma e Tiago Pinto si preparano ad approfittare della situazione di gelo tra le parti

Gli obiettivi della Roma nel calciomercato estivo sono ormai ben chiari. La società dovrà rinforzare la rosa di Mourinho con: un difensore centrale di piede mancino, un esterno offensivo, un terzino destro e un regista. Il primo colpo sembrerebbe ormai vicino alla chiusura, ovvero Nemanja Matic, ma i giallorossi non si fermano.

La Roma infatti starebbe osservando con interesse anche la situazione di Juan Cuadrado, terzino destro della Juventus il cui rinnovo sarebbe pronto a scattare in automatico a fine giugno. Le condizioni però sarebbero cambiate e ad approfittarne potrebbe essere proprio Pinto, con l’Inter pronta mollare la presa.

Calciomercato Roma, gelo tra Cuadrado e la Juventus: l’Inter si tira indietro

Juan Cuadrado potrebbe diventare un’ottima occasione nel calciomercato estivo anche per la Roma. Il terzino colombiano a giugno avrebbe visto scadere il proprio contratto con la Juventus, con il rinnovo automatico che sembrerebbe più complicato del previsto. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, la Juventus vorrebbe spalmare i 5 milioni di ingaggio in due anni, condizione che non piacerebbe al calciatore. Dunque con i bianconeri al momento sarebbe gelo.

Sulle sue tracce oltre alla Roma ci sarebbe anche l’Inter, che però potrebbe tirarsi indietro visto il possibile arrivo di Bellanova dal Cagliari. L’ostacolo per i giallorossi però potrebbe essere proprio la volontà della Juventus. Infatti i bianconeri vorrebbero cedere Cuadrado solo all’estero per non rinforzare una rivale. Dunque una situazione da monitorare per la Roma che potrebbe comunque rivelarsi interessante per rinforzare la fascia difensiva destra e avere una valida alternativa a Karsdorp.