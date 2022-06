Calciomercato Roma, annuncio ufficiale di Cuadrado

Calciomercato Roma, arriva l’annuncio ufficiale del giocatore circa il suo futuro e le ultime notizie che hanno riguardato la sua posizione in questi ultimi giorni.

Stiamo assistendo in queste settimane al diffondersi di tante novità e indiscrezioni circa quelle che saranno le prossime mosse di dirigenze e società. Restando nell’ambito di nostro interesse, gli aggiornamenti giunti nel recente periodo lasciano intendere come a Trigoria si cercherà di seguire la stessa strada tracciata da Pinto e colleghi già la scorsa estate.

Dopo un anno di valutazioni da vicino, Mourinho avrà sicuramente individuato i giocatori dai quali ripartire dopo una stagione finalmente conclusa con un trofeo di non poca importanza (come alcuni vorrebbero far credere) al fine di mantenere l’ossatura principale dello scacchiere, da arricchire poi con nuovi e funzionali approdi.

Come ricorderete, lo scorso calciomercato si aprì con un importante corpus di cessioni, finalizzato ad allontanare i non pochi esuberi e garantire monetizzazioni e risparmi sugli stipendi ad una proprietà che ha già dimostrato di voler investire per il bene della Roma e di quello stesso Mou cui andrà consegnato del materiale adatto alla sua visione per poter fare ancora meglio.

Calciomercato Roma, l’annuncio ufficiale di Cuadrado fa chiarezza

Indubbiamente il nome del mister in panchina, dallo scorso anno, sembra aver cambiato la dimensione della Roma, soprattutto dopo il primo trionfo Uefa dei giallorossi. La vittoria di Tirana non deve però far passare in secondo piano le defezioni e i limiti palesati dalla squadra in campionato. Per evitare ulteriori e spiacevoli parentesi come quelle della prima parte di stagione servirà operare non solo aumentando la profondità della rosa ma anche alzando il livello di un organico che vanta diversi profili importanti ma che è di certo non poco perfettibile.

Dopo l’accostamento di alcuni nomi meno utopistici di quanto possa sembrare quali Dybala e Isco, nelle ultime ore erano arrivate delle informazioni relative all’inatteso e sorprendente scenario Cuadrado. Come raccontatovi, Mourinho avrebbe espresso gradimento nei confronti del colombiano, provando a sfruttare una fase di stallo nel rapporto tra l’ex Chelsea e la Juventus. Da pochissimo, però, lo stesso giocatore si è espresso sulla questione, tramite un annuncio ufficiale sui propri social.

“Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perché mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni“.