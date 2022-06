Calciomercato Roma, sorpasso in quota e rivincita sull’Inter

La Roma ha subito reagito all’addio di Mkhitaryan che ha deciso di cedere alle lusinghe dell’Inter, accelerando i tempi per chiudere la trattativa con il centrocampista del Manchester United Matic. Il serbo non è naturalmente un sostituto dell’armeno, ma Mourinho è stato finalmente accontentato nella richiesta di avere un perno a protezione della difesa, abile anche a dare ordine alla manovra. E ora Pinto è pronto a dare un dispiacere a Simone Inzaghi e Marotta, come confermato dalle quote.

GUARDA IL VIDEO ISCRIVENDOTI AL CANALE TELEGRAM di ASROMALIVE!