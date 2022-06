Calciomercato Roma, confermata anticipazione ASRL: il rinnovo è ufficiale

Calciomercato Roma, tutto confermato: ufficiale il rinnovo fino al 2025 così come vi avevamo anticipato lo scorso 13 maggio

Lo scorso 13 maggio vi avevamo anticipato che il rinnovo era cosa fatta e che mancava solamente l’ufficialità dell’accordo. Adesso è arrivata anche quella: Manuela Giugliano ha firmato il prolungamento del contratto che la legherà alla formazione di Spugna, anche lui ha rinnovato qualche giorno fa, fino al 2025. Insomma, la formazione femminile della Roma, che la prossima stagione sarà impegnata anche nei preliminari di Champions League, inizia a prendere forma.

Giugliano è arrivata in giallorosso dal Milan e dal quel momento in poi non è più uscita dal campo. S’è presa la maglia numero 10, una pesante, e non l’ha più lasciata. Il matrimonio così com’è giusto andrà avanti anche nelle prossime stagioni, con la centrocampista che quest’estate sarà impegnata anche all’Europeo sotto la guida di Milena Bertolini. Un punto fermo anche in azzurro.

Calciomercato Roma, le parole di Giugliano

“Da quando sono arrivata questa città mi ha emozionato, i tifosi mi hanno fatto capire fin dai primi giorni cosa significa indossare questa maglia e rappresentare questi colori. Per tutti questi motivi voglio continuare a scrivere la storia della Roma”, ha detto la centrocampista ai canali ufficiali giallorossi. Ovviamente contenta di quello che sarà il suo futuro ancora sotto l’ombra del Cupolone.

67 presenze con la maglia giallorossa, ha siglato 13 reti e servito 17 assist. Numeri importanti per una che di mestiere fa la centrocampista centrale. Nella stagione appena andata in archivio, inoltre, Giugliano ha indossato per otto volte la fascia di capitano, quella che è ben salda comunque sul braccio di Elisa Bartoli.