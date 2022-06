Italia-Ungheria | Pellegrini show, ma la Rai lancia l’allarme

Italia-Ungheria, Pellegrini si è nuovamente preso la squadra sulle spalle, con una prestazione assolutamente da urlo. Ma c’è un “allarme”.

Dopo la delusione legata alla mancata qualificazione per la fase finale dei prossimi Mondiali, in casa Italia è tempo di ripartire. Mancini è consapevole che solo con una “rivoluzione”meditata si potranno porre le basi una vera e propria ripartenza, e non è un caso che il tecnico degli Azzurri abbia deciso di “premiare” Lorenzo Pellegrini – autore di una stagione assolutamente esaltante con la maglia della Roma – affidandogli le chiavi del centrocampo.

Scelta ripagata sul campo, dalle due prove da urlo con le quali “Lollo” ha lasciato il segno non solo contro la Germania, ma anche contro l’Ungheria, andando a segno in entrambe le circostanze. Dopo l’ottima prova contro la compagine di Flick, anche contro i “giustizieri” dell’Inghilterra della prima giornata di Nations League, Pellegrini ha fatto il bello e il cattivo, non solo ricucendo il gioco in modo magistrale, ma rendendosi nuovamente protagonista anche in zona calda, trovando la via della rete.

Italia-Ungheria, Pellegrini in panchina con la borsa del ghiaccio (subito tolta)

All’uscita del campo, come prontamente riferito dalla “RAI”, è stata applicata una borsa del ghiaccio sul ginocchio sinistro di Pellegrini, poi tolta dopo qualche minuto. Assolutamente nulla di preoccupante per il centrocampista, che è rientrato in panchina con le proprie gambe. Semplice precauzione, dunque, presa dallo staff sanitario dell’Italia: allarme, però, prontamente rientrato.