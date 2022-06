La Roma celebra Tirana: triplo regalo ufficiale ai tifosi

Non si spegne l’entusiasmo della Roma dopo il trionfo in Conference League. La società giallorossa riserva un triplo regalo ai tifosi.

La lunga coda dell’entusiasmo generato dalla vittoria della Conference League non accenna a placarsi in casa Roma. La prima stagione a guida Josè Mourinho in panchina si è chiusa col botto, la notte magica di Tirana ha consegnato la prima stagione dello Special One agli annali del club. La società ha deciso di continuare a celebrare il trofeo, che ha interrotto un digiuno di vittorie lungo quattordici anni in casa giallorossa. Ecco il triplo regalo per i tifosi, la Roma sorprende i propri supporters.

La società giallorossa riserva tre sorprese per i tifosi nel giro di poche ore. Gli annunci si sono susseguiti nel giro di poche ore, mentre si inizia ad infiammare il futuro calciomercato in casa Roma. La società riserva un triplo regalo per i propri tifosi, ancora lunga l’onda dell’entusiasmo scatenatosi nell’universo romanista dopo il trionfo della Conference League. La prima stagione a guida Josè Mourinho è rimasta nella storia, il trionfo europeo ha sfatato un vero e proprio tabù ed acceso gli entusiasmi in vista della prossima stagione. Ecco le tre novità ufficiali comunicate attraverso i propri canali social dalla società giallorossa.

La Roma celebra la Conference League: triplo regalo ufficiale ai tifosi

Non una ma tre sorprese per i tifosi giallorossi, ecco come la Roma continua a celebrare la vittoria della Conference League. Innanzi tutto la società ha lanciato un podcast speciale per i tifosi dal titolo “Tirana”. La prima puntata è già disponibile su varie piattaforme di streaming, come Spreaker o Spotify. Un racconto audio che descrive la cavalcata giallorossa fino al trionfo del 25 maggio nella capitale albanese. La seconda sorpresa è una maglia speciale dedicata al trofeo, presto sarà disponibile la t-shirt dedicata alla notte che ha visto la Roma tornare Campione. La terza e forse più gradita per chi è nella Capitale riguarda il nuovo tour che la Coppa farà nella città eterna. La società a comunicato che a partire da oggi al 22 luglio la Conference League tornerà in esposizione nella Capitale, resta da capire solo quando e dove.