L’UEFA celebra la Roma, i tifosi insorgono: il “caso” è anche social

L’UEFA celebra la Roma, immediata la reazione dei tifosi. Scoppia anche il caso social, tutti gli aggiornamenti.

In una parentesi dominata da voci di mercato e indiscrezioni su quelle che saranno le prossime mosse di Pinto, non è passata inosservata la vexata quaestio riguardante la data di nascita del glorioso club giallorosso. Sempre più diffusa oggigiorno, come saprete, la tendenza all’utilizzo dei social anche da parte di società e organizzazioni, quali la stessa Uefa o Fifa. Basti pensar all’attenzione con la quale le pagine ufficiali abbiano pubblicizzato le finali delle competizioni continentali, prima di esaltarne i vincitori.

Questo è accaduto anche in casa giallorossa, grazie ai numerosi contenuti pubblicati non solo dalla società ma anche dalle stesse pagine social dedicate alla Conference ed Europa League, manifestazione alla quale parteciperanno Pellegrini e colleghi durante il prossimo anno. In queste ore, però, non è passato inosservato il post di Uefa.Com che ha augurato “Buon Compleanno” all’As Roma, alludendo alla fondazione del club in data 7 giugno 1927.

L’UEFA celebra la Roma: la reazione dei tifosi parla chiaro

Senza imbatterci in approfondimenti circa la tanto discussa questione o abbassarci al livello di sfottò provenienti dal mondo esterno a quello giallorosso, ci limitiamo di seguito a riportare alcune delle posizioni raccolte tra le fila dei tifosi della Roma dopo quella che è stata dai più considerata come una sorta di gaffe.

“Ancora con questa storia? I documento dicono tutt’altro, sono quindici anni che insistete su questa data“.

“Non è il nostro compleanno, siamo nati il 22 luglio 1927“. “Vi siete sbagliati“. Più pacato il commento di Raffaele che scrive: “A me non dispiace questa data, visto che coincide con quella del mio compleanno. Comunque sia, Forza Roma!“. Un altro supporter, invece: “Che bello vedere la Uefa che ci celebra con la foto della Roma che alza una coppa“, spostando il focus.

“22 luglio 1927, non esiste altra data” e tanti altri commenti in direzione dell’errata corrige.