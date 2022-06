Roma, Totti in coppia con Mourinho: “Ha una marcia in più”

Roma, Totti in coppia con Mourinho: arriva la benedizione di chi conosce bene l’ex capitano dei giallorossi. “Conosce tutto di tutti”.

Del ritorno di Francesco Totti dentro la Roma se ne parla sempre più spesso, anche se un avvicinamento, quello decisivo, e quello che sicuramente tutti i tifosi giallorossi sognano, ancora non c’è stato. Ovviamente nulla è detto, e ovviamente nulla si sa ancora di quello che potrebbe essere nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Ma c’è una cosa certa, che tutti vedrebbero bene un rientro in società.

Anche Bobo Vieri, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha benedetto questa opzione. L’ex attaccante della Nazionale azzurra conosce molto bene Totti. E ha spiegato i motivi per i quali i Friedkin dovrebbero pensarci seriamente. Ecco le sue parole al quotidiano. à

Roma, le parole di Vieri

A specifica domanda se vedesse bene un ritorno di Totti alla Roma, Vieri ha risposto in maniera che non lascia spazio a ulteriori commenti: “Certo che sì. Totti ha quell’esperienza che altri non hanno. Conosce l’ambiente, ha 30 anni di calcio gioctao alle spalle e sa tutto di tutti. Io sono sempre a favore degli ex giocatori nei ruoli che si possono definire chiave perché hanno sicuramente una marcia in più”. Vieri comunque ha anche spiegato che lui nel mondo del calcio al momento non ci vuole rientrare, sottolineando come pensi solamente alle sue figlie.

Poi un altro passaggio, su quella che potrebbe essere una coppia con Mou: “Mourinho è un vincente, uno di quelli che alza le coppe e sicuramente Totti gli darebbe una mano. La Conference League tutti la sminuivano ma è un trofeo importante per il calcio italiano ed è stato bello vedere l’Olimpico pieno in semifinale e che festeggia dopo la finale”. Insomma, arriva un ulteriore benedizione.