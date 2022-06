Calciomercato Roma, ha vinto Mou: l’indizio è senza appello

Calciomercato Roma, fari puntati sulla situazione legata al fedelissimo di Mou: l’indizio dei bookmakers è lapidario.

Fitta l’agenda di incontri di Tiago Pinto, in una settimana che potrebbe già rivelarsi assolutamente decisiva per il calciomercato della Roma, che è in procinto di definire gli acquisti di Matic e Celik. Il metronomo serbo, però, non sarà l’unico innesto in mediana, anche perché la situazione di Sergio Oliveira è alquanto nebulosa, con Mkhitaryan che invece ha deciso di cedere alle lusinghe dell’Inter.

Con Diawara ormai con le valigie in mano e un Cristante che ancora deve sciogliere le riserve sul suo futuro – è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2024 – il restyling della zona nevralgica del campo si preannuncia assolutamente massiccio. A tal proposito, interessante attenzionare il “comportamento” dei bookmakers in merito alla notizia legata al possibile addio di Cristante, per il quale avrebbero effettuato dei sondaggi esplorativi il Milan e la Juventus.

Calciomercato Roma, futuro Cristante: l’indizio dei bookmakers è una sentenza

Sisal, infatti, “banca” l’eventuale trasferimento dell’ex centrocampista dell’Atalanta 1.33, a fronte del 4.50 con cui è quotato il “CAMBIA SQUADRA SI“. Quote che potrebbero essere in considerazione alla stregua di indizi importanti, se non altro perché fino a qualche settimana fa, si presentavano in modo molto più equilibrato. Secondo Sisal, dunque, è molto più probabile che alla fine Cristante decida di restare nella Capitale. Da non trascurare come José Mourinho sia un grande sponsor del centrocampista “azzurro”, che dopo un inizio di stagione balbettante, ha vissuto un finale in crescendo, durante il quale ha fornito un ottimo contributo alla causa, rendendosi protagonista di prestazioni solide e concrete