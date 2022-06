Calciomercato Roma, doppio affare con la Juventus. Un centrocampista e un difensore nel mirino di Pinto. Ecco le ultime riportate da La Stampa

Un doppio affare con la Juventus. E questa volta non parliamo di Dybala che ormai la società bianconera non ha nulla a che fare dopo il mancato rinnovo di contratto. Secondo La Stampa, il quotidiano torinese in edicola questa mattina, ci potrebbero essere delle novità importanti, con due colpi in entrata che interesserebbero Pinto.

La situazione infatti gira attorno a Nicolò Rovella e anche a Demiral. Il primo potrebbe andare a rinforzare il centrocampo di Mourinho – sembra che piace molto sia allo Special One che a Pinto – il secondo, che non verrà riscattato dall’Atalanta, potrebbe andare a completare il pacchetto arretrato. Il turco, inoltre, ha anche una caratteristica importante: è capace di giocare senza nessun problema sia in una difesa a quattro che in una a tre dietro. Insomma, duttilità al servizio dello Special One.

Calciomercato Roma, Rovella e Demiral nel mirino

La Stampa non parla di cifre. Non svela quali potrebbero essere i reali intrecci con la Roma. Ma la fonte è assolutamente autorevole e va quindi riportata. Le possibilità di un doppio colpo, diremmo anche importante, ci sono. Due elementi anche giovani ma con una certa e comprovata esperienza nella massima serie, che potrebbero mettere a disposizione dello Special One le proprie caratteristiche.

Vedremo se nelle prossime settimane queste indiscrezioni verranno confermate: ma la sensazione è che la Roma, soprattutto in mezzo al campo, punti su gente diversa rispetto al profilo che in questo momento ha Rovella. Discorso diverso per Demiral: fisico, cattiveria, ed esperienza, sono dalla sua parte. Mourinho in questo caso ci potrebbe fare davvero un pensiero.